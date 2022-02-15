Александр Кудрявцев назначен директором по правовым вопросам Росбанка

Росбанк сообщил о назначении Александра Кудрявцева на должность директора по правовым вопросам группы Росбанк.

В зону ответственности Александра будет входить управление юридической командой Росбанка и его дочерних структур, участие в стратегически значимых кросс-функциональных проектах банка, а также взаимодействие с представителями государственных органов и некоммерческими ассоциациями.

«Росбанк особенно гордится работой команды юридической вертикали, которая не раз была отмечена различными премиями и наградами профессионального сообщества. В частности, в прошлом году наши коллеги заняли первое место в номинации «Финансы» конкурса «Лучшие юридические департаменты России — 2021» по версии одного из ведущих юридических изданий «Корпоративный юрист». Личный вклад Александра, который является частью команды Росбанка уже на протяжении 19 лет, невозможно переоценить. Уверен, что опыт и профессиональные качества Александра позволят вывести руководство юридической функцией группы Росбанк на новый уровень и внести весомый вклад в развитие законотворческих инициатив», — отметил Илья Поляков, председатель правления Росбанка.

Биография

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В 1997 году Александр окончил Московский юридический институт МВД России. В 1997-2003 гг. занимал различные должности в юридическом подразделении Автобанка.

В 2003 году Александр присоединился к команде Росбанка, возглавив отдел координации юридических проектов, а в 2004 году был назначен начальником управления правового обеспечения банковской деятельности.

С 2005 года Александр являлся заместителем директора по правовым вопросам и с 2005 по 2011 гг. занимал также должность директора департамента правового обеспечения банковского бизнеса, в 2015-2016 гг. – директора департамента правового обеспечения инвестиционного бизнеса, а с 2016 до настоящего времени – директора департамента правового обеспечения корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса.

В роли заместителя директора по правовым вопросам Александр обеспечивал юридическую поддержку различным направлениям банковского бизнеса: корпоративного и инвестиционного, розничного, в т.ч. при реализации проектов банка в области слияний и присоединений.