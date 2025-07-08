Период Pax Americana уходит из Европы с появлением повестки президента США Дональда Трампа. Теперь европейским лидерам придется самостоятельно спасать свой «либеральный нацизм», — отметил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в статье для РИА Новости под названием «Европа начала говорить правду».

«Важный тезис: Pax Americana уходит из Европы. Раньше во главе США стояли такие же ‘либеральные нацисты’, как сегодня в Европе… ЕС строго следовал за Pax Americana и сверял с ним свои действия. Но появился Трамп со своей повесткой… И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной… А раз так, то нужно запускать проект ‘Pax Europea’. Это означает спасать ‘либеральный нацизм’ своими силами», — подчеркнул он.

По словам Дугина, спасать «либеральный нацизм» Европе придется прежде всего от России и, возможно, от самого Трампа, если Америка «окончательно пойдет своим путем».

«Проект ‘Pax Europea’ сводится к следующему: ‘либерально-нацистские’ режимы Европы и их диктаторы должны превратить ЕС в агрессивный и наступательный военный союз для войны с Россией. При этом ключевую роль в этом союзе должна играть Украина», — добавил он.

Как отметил Дугин, России в условиях такой Европы остается только «мужественно и непоколебимо воевать на Украине до победного конца», полагаясь исключительно на собственные силы.