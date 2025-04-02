Александр Буйнов станет первым гостем обновлённого шоу «Секрет на миллион»

В субботу, 5 апреля, на телеканале НТВ стартует новый сезон шоу «Секрет на миллион» (16+) в обновлённом формате. Первым гостем станет народный артист России Александр Буйнов, недавно отметивший 75-летие.

Что изменилось в шоу?

Новая студия — современный дизайн и дополнительные интерактивные элементы.

Изменённые правила — теперь герой не отвечает на вопросы в одиночку.

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Поддержка близких — приглашённые гости помогают раскрыть тайны главного участника.

Кто придёт поддержать Буйнова?

Лариса Долина (народная артистка России)

Анита Цой (народная артистка России)

Жасмин (заслуженная артистка России)

Олеся Судзиловская (заслуженная артистка России)

Игорь Гуляев (известный дизайнер)

Друзья и коллеги помогут артисту справляться с каверзными вопросами и поделятся неизвестными фактами из его жизни.

Какие тайны раскроет Буйнов?

В 2017 году певец уже был в студии «Секрета на миллион» и признался в изменах жене, а также рассказал, как боялся причинить боль дочери. Однако свой главный секрет он тогда так и не раскрыл.

В этот раз Буйнову приготовили ещё больше сюрпризов, включая секретную комнату, куда артист отправится, не зная, что его там ждёт.

В студии прозвучат хиты Буйнова, знакомые многим поколениям.

А в финале у него появится шанс выиграть миллион рублей, ответив на главный вопрос шоу.