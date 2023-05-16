Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о наезде самоката на девочку в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании девочки в Рязани из-за наезда местного жителя на самокате. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

ДТП произошло 13 мая на Театральной площади в Рязани. 14-летняя рязанка получила серьёзную травму ноги и попала в больницу.

Ранее по поручению главы СКР в Рязанском следственном управлении возбудили уголовное дело по факту травмировании пожилой рязанки из-за наезда на неё девушки на самокате. Информацию об очередном инциденте с самокатом проверят в рамках расследования этого уголовного дела.

Александр Бастрыкин затребовал у главы СУ СКР по Рязанской области Владимира Никешкина доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.