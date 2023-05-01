Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Рязанской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по сообщению о некачественном ремонте дороги в городе Скопине. Подробности приводит Информационный центр СК России.

Жалоба поступила в аккаунт Информационного центра СК России ВКонтакте от жительницы Скопина. Отмечается, что из-за некачественного ремонта может подтопить частные домовладения во время дождей и паводков.

Подрядная организация не соблюла технологии по укладке монолитного асфальтового покрытия, и после таяния снега выявлено нарушение целостности ливневых систем. Также не были оборудованы тротуары.

По этом факту в СУ СКР по Рязанской области проводили процессуальную проверку, однако в возбуждении уголовного дела поступали отказы.

Руководитель СКР поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по этому факту и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах. По окончании расследования предстоит отчитаться о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.