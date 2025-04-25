Альберт Керян назначен и. о. гендиректора Фонда капремонта Рязанской области

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост представил коллективу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области нового руководителя. Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта (ФКР) Рязанской области назначен Альберт Керян.

Как отмечает телеграм-канал «ЖКХ ИНФО62», Альберт Керян ранее работал в Комплексе городского хозяйства Москвы, возглавлял управление строительного контроля Фонда капремонта столицы по Северо-Восточному административному округу.

Ранее Керян был официально трудоустроен в Фонда капремонта на должность заместителя гендиректора.