Вторник, 22 июля, 2025
22.8 C
Рязань
Новости России

Алаудинов предложил извиниться бойцу MMA Дивничу после драки в Луганске

powder
Апти Алаудинов, фото: t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Бойцу ММА и участнику СВО Максиму Дивничу следует извиниться за свои слова после драки чеченского военного в Луганске, такую запись отряда «Бати» репостнул в телеграм-канале генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В публикации указано, что он совершил ошибку, поставив под сомнение честь и имя бойцов спецназа «Ахмат».

«Настоящий мужчина, если оступился, не прячется за спинами, а выходит и извиняется — не перед камерами, не ради хайпа, а по совести», — указано в посте.

Дивнич на днях опубликовал видео драки в бассейне в Луганске. В ней приняли участие он сам и уроженец Чечни Алихан Берсаев. Боец ММА утверждает, что его оппонент вел себя неадекватно и приставал к девушкам. Он потребовал реакции от командира подразделения, поскольку Берсаев, по его словам, пригрозил ему словами «Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат».

Алаудинов назвал поведение представителя чеченской национальности неприемлемым. Он пояснил, что Берсаев является бойцом другого подразделения. При этом по мнению генерала, Дивнич сделал из конфликта шоу и обвинил спецназ «Ахмат».

Самые читаемые материалы

Новости России

Экс-участник группы The Hatters Рулёв погиб вместе с женой в ДТП 

35-летний Рулёв ехал за рулём мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем, его 33-летняя жена была пассажиром. 
Новости России

Россия готовится закрыть небо, Украина рискует остаться без главного оружия

Россия может в ближайшее время получить эффективное средство для нейтрализации массированных атак беспилотников.
Новости России

Интернет-челлендж «Беги или умри» уносит жизни подростков в Подмосковье

В Подмосковье распространяется смертельно опасный челлендж «Беги или умри». Несколько подростков уже погибли, перебегая дорогу перед автобусами.
Новости России

Стали известны детали гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде

Сумму для перевозки тела артиста театра «СахаОпераБалет» в Якутии...
Религия

Летняя Казанская 21 июля. Что можно и что нельзя делать в этот день

21 июля 2025 года празднуется день явления иконы пресвятой Богородицы во граде Казани. Считается, что молитва перед этой иконой исцеляет от болезней и помогает в учебе и работе.

Последние новости

Экономика и бизнес

Россельхознадзор выявил нарушения у производителей рыбной продукции в Рязанской области

Более 300 кг небезопасной рыбы изъято из оборота
Происшествия

Два 12-летних подростка пострадали в ДТП с мопедом в Рязанской области

В Рязанской области легковой автомобиль сбил мопед с двумя 12-летними детьми. Подростки пострадали, им оказана помощь. 
Спорт

Игравший в Рязани сын Вячеслава Буцаева подписал контракт со СКА

СКА Санкт-Петербург заключил пробный контракт с 24-летним нападающим Дэниэлом Буцаевым
Новости Касимова

20 человек тушили горящий дом в Касимовском округе 

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ардабьево поступило 21 июля в 08:14.
Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Общество

Павел Малков: В Дядькове началось строительство нового корпуса школы

Новое здание примет более тысячи учеников. На территории школьного стадиона оборудуют спортивную зону для игры в волейбол и баскетбол, появится площадка для мини-футбола. Кроме того, строители сделают зоны отдыха для учеников и учителей. 
Спорт

Путин присвоил рязанцу Гамзину звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»

Павел Иванович работает в спортивной отрасли почти 40 лет, 14 из них в должности тренера-преподавателя по лёгкой атлетике, более 20 лет на управленческих должностях
Общество

В Рязани прошли учения по отражению киберугроз

За один день специалисты ликвидировали три инцидента: попытку взлома регионального портала, массовую вредоносную рассылку и отказ сетевого оборудования, приведший к недоступности ресурса.