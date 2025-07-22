Алаудинов предложил извиниться бойцу MMA Дивничу после драки в Луганске

Бойцу ММА и участнику СВО Максиму Дивничу следует извиниться за свои слова после драки чеченского военного в Луганске, такую запись отряда «Бати» репостнул в телеграм-канале генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В публикации указано, что он совершил ошибку, поставив под сомнение честь и имя бойцов спецназа «Ахмат».

«Настоящий мужчина, если оступился, не прячется за спинами, а выходит и извиняется — не перед камерами, не ради хайпа, а по совести», — указано в посте.

Дивнич на днях опубликовал видео драки в бассейне в Луганске. В ней приняли участие он сам и уроженец Чечни Алихан Берсаев. Боец ММА утверждает, что его оппонент вел себя неадекватно и приставал к девушкам. Он потребовал реакции от командира подразделения, поскольку Берсаев, по его словам, пригрозил ему словами «Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат».

Алаудинов назвал поведение представителя чеченской национальности неприемлемым. Он пояснил, что Берсаев является бойцом другого подразделения. При этом по мнению генерала, Дивнич сделал из конфликта шоу и обвинил спецназ «Ахмат».