Алаудинов о скандале с чеченцами: я не буду отвечать тем, кто желает раскачать Россию

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в телеграм-канале, что не будет отвечать тем, кто желает дестабилизировать обстановку в России.
Так он прокомментировал ситуацию, произошедшую на днях в Анапе возле кафе «Клим». По одной из версий, там произошла драка из-за того, что туристка отказалась знакомиться с уроженцами Чечни. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.
По другой версии, она оскорбила их по национальному признаку, о чем заявил Алаудинов. По его словам, девушка угрожала участникам драки, утверждая, что у нее есть парень в зоне СВО.
При этом военкор Юрий Котенок усомнился в наличии доказательств этих оскорблений в адрес чеченцев и справедливости задержаний.
Военного возмутило, что если «какие-то твари оскорбляют чеченский народ или подразделения Минобороны», то в их отношении не принимают никаких мер.