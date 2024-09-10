Алаудинов о скандале с чеченцами: я не буду отвечать тем, кто желает раскачать Россию

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в телеграм-канале, что не будет отвечать тем, кто желает дестабилизировать обстановку в России.

Так он прокомментировал ситуацию, произошедшую на днях в Анапе возле кафе «Клим». По одной из версий, там произошла драка из-за того, что туристка отказалась знакомиться с уроженцами Чечни. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

По другой версии, она оскорбила их по национальному признаку, о чем заявил Алаудинов. По его словам, девушка угрожала участникам драки, утверждая, что у нее есть парень в зоне СВО.

При этом военкор Юрий Котенок усомнился в наличии доказательств этих оскорблений в адрес чеченцев и справедливости задержаний.

«Отвечать каждому из этих людей, которые для меня ничего не представляют, необходимости не вижу. Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри. Вы продались за три рубля и у вас идет раскачка», — подчеркнул Алаудинов.

Военного возмутило, что если «какие-то твари оскорбляют чеченский народ или подразделения Минобороны», то в их отношении не принимают никаких мер.