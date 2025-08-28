Акушер-гинеколог Наталья Полякова вновь работает в Рязани

В рязанском Перинатальном центре с августа работает акушер-гинеколог Наталья Юрьевна Полякова. Её имя стало для многих рязанок синонимом профессионализма и счастливого материнства, сообщает региональный Минздрав.

Для многих женщин Наталья Юрьевна — тот самый врач, который помог появиться на свет их долгожданным малышам. И сейчас, после долгой работы в другом городе, она снова будет помогать жителям Рязани.

Путь Натальи Поляковой в медицине — это 35 лет преданности профессии. Она начинала карьеру в роддоме №2, который многие рязанцы считают родным. Затем она работала в Коломенском Перинатальном центре, а в августе 2025 года вернулась домой, чтобы служить в отделении, где происходят главные чудеса.