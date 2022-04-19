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Вторник, 19 апреля, 2022

Акулинин день 20 апреля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

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Акулинин день 20 апреля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

7info7

20 апреля в народе называли Акулининым днём. Такое название праздника связано с тем, что в православном календаре день памяти мученицы Акилины. За веру в Христа она пострадала будучи ещё подростком.

Акулинин день 20 апреля: народные приметы, что нельзя и нужно делать
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Наши предки издавна считали, что именно в это время от глубокого сна пробуждаются жительницы болот, озёр и рек русалки. В этот день люди отправлялись к водоёмам, клали на берегах красивую одежду, чтобы задобрить коварных существ. В противном случае они могут вытворять в отношении людей разные пакости: тянуть за ноги во время плавания, портить улов рыбакам. Если же оставить русалкам подарки, они будут смиренными и внимательными к проблемам людей.

Традиции и запреты 20 апреля

Акулинин день 20 апреля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

Матери в этот день просили у русалок здоровья и лёгкой судьбы для своих детей. Как правило, русалки всегда щадят малышей. К ним водные девы относятся с особым теплом и человечностью. Если попросить уберечь русалку ребёнка от бед и невзгод, она обязательно послушается и выполнит просьбу.

В народе говорили, что нельзя в этот день заглядывать в дом через окно. Это сулит болезни и неприятности. Особенно это касается детей. Не стоит вечером оставаться дома. Наши предки выходили на Акулину вечером на улицу, любовались небом, загадывали желания. Считалось, что они обязательно исполнятся.

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В этот день наши предки не передавали солонку из рук в руки. Считалось, что она может спровоцировать ссору на пустом месте. Если нужно передать кому-то соль, лучше поставить её на стол. Просивший пусть возьмёт её сам.

Не стоит сегодня оставлять верхнюю одежду в спальной комнате – можно «занести» с улицы негативные эмоции.

Народные приметы 20 апреля

  • Если на Акулину пошёл дождь, яровые будут плохие;
  • В ночь на 20 апреля на небе много звёзд – будет много ягод и грибов в лесах;
  • Утром перед дождём гром гремит – к богатому урожаю овощей летом;
  • Уродится горох, если на осине много серёжек;
  • Ударил мороз 20 апреля? Это хороший знак. Скорее всего, будет много хлебов и гречихи.

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