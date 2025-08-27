Среда, 27 августа, 2025
Актуальные тренды и привлекательные лоты: чем обусловлена инвестиционная привлекательность резиденции «Поляна»

Алексей Самохин

Загородная недвижимость в 2025 году становится привлекательным инструментом для инвесторов. Этому способствуют рост удаленной работы и развитие внутреннего туризма в России. Но чтобы вложения были максимально выгодными, необходимо подобрать подходящий проект в этом сегменте. Таковым может, стать, например,  резиденция «Поляна» от девелопера «Мармакс».

Рост рынка загородной недвижимости 

По итогам первого полугодия 2025 года, согласно данным «Домклик», загородная недвижимость в России подорожала в среднем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых регионах, например, Костромской и Курганской областях, цены выросли от 14 до 18%. Жилье в пригороде перестает быть сугубо сезонным активом, запрос на который растет только в теплое время года.

Главные факторы роста сегмента — инфраструктурное развитие территорий и спрос на комфортные лоты за городом, которые становятся выгодной альтернативой неоправданно дорогим городским квартирам. Семьи, сотрудники на удаленке и люди, желающие переехать в более спокойные и тихий район, все чаще ищут жилье не для сезонной аренды, а для постоянного проживания.

«Проекты рядом с крупными городами и в экологически чистых районах показывают устойчивый рост стоимости квадратного метра. А с развитием дорожных сетей и социальной инфраструктуры ликвидность таких объектов только увеличивается. Это делает их привлекательными для инвестиций», — отмечает Анна Терехова, директор по продажам девелоперской компании «Мармакс».

Инвестиционный потенциал резиденции «Поляна»

Еще до сдачи первой очереди проект «Поляна» сформирует инфраструктуру: здесь уже есть частная и муниципальная школы, а позже появятся магазины, рестораны, аптека, салон красоты и фитнес-центр. Это создаст для жителей комфортную среду, совмещающую спокойствие загородной жизни и удобства городской инфраструктуры. 

Резиденция расположена всего в 12 км от Рязани, что позволяет быстро добираться до любого района города. Рядом находится несколько туристических объектов: база отдыха с мини-зоопарком, поселок Солотча, биатлонный комплекс. Популярность внутреннего туризма повышает инвестиционную привлекательность локации. 

Рост цен в многоквартирных домах в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

● Студия — 160 тыс. руб. (+46% с 2024 г.);

● 1-комнатная квартира — 155 тыс. руб. (+48% с 2024 г.);

● 2-комнатная квартира — 165 тыс. руб. (+53% с 2024 г.);

● 3-комнатная квартира — 165 тыс. руб. (+43% с 2024 г.).

Проект отличается широким выбором форматов: многоквартирные дома, таунхаусы с патио и индивидуальные дома в статусе ИЖС.

«Выбор недвижимости зависит от целей инвестора. Квартиры легче купить и начать сдавать, поэтому они хорошо подходят для старта инвестиционной карьеры. ИЖС — позволяют надолго вложить большую сумму и выгодно продать дом в будущем, приумножив свои средства. Наконец, таунхаусы — это золотая середина между квартирой и домом, их выгоднее всего сдавать семьям, которым тесно в квартире, но не нужен большой дом», — отмечает Анна Терехова.

