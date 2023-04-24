Актуальные новости о работе МЖД рязанцы могут найти в официальном telegram-канале

Совсем недавно МЖД создала свой официальный telegram-канал, где рязанцы могут найти актуальные новости о работе железной дороги.

– Мы — самая разветвленная магистраль страны, объединяющая города 11 регионов: Москвы и Московской области, Калужской, Рязанской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Тульской и части Владимирской и Липецкой областей, – пишут авторы канала.

На МЖД:

развёрнутая длина главных путей свыше 13 тыс. км;

из них электрифицировано более 11,5 тыс. км;

работают 545 железнодорожных станций;

расположено свыше 2,5 тыс. мостов, путепроводов и тоннелей;

Ежедневно в границах МЖД курсирует свыше 4 тыс. пригородных, 260 пассажирских, 1 тыс. грузовых поездов. Ежесуточный пассажиропоток МЖД —более 2 млн человек;

На Ярославском направлении установлен минимальный в стране и Европе интервал движения поездов в часы пик в 2,5 мин.;

МЖД реализует уникальные инфраструктурные проекты — МЦК, МЦД. Хотите быть в курсе самых важных, полезных и интересных новостей? Подписывайтесь!

Фото представлено пресс-службой МЖД, на фото – рязанская станция Дивово.