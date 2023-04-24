Актуальные новости о работе МЖД рязанцы могут найти в официальном telegram-канале

Совсем недавно МЖД создала свой официальный telegram-канал, где рязанцы могут найти актуальные новости о работе железной дороги.
На МЖД:
- развёрнутая длина главных путей свыше 13 тыс. км;
- из них электрифицировано более 11,5 тыс. км;
- работают 545 железнодорожных станций;
- расположено свыше 2,5 тыс. мостов, путепроводов и тоннелей;
Ежедневно в границах МЖД курсирует свыше 4 тыс. пригородных, 260 пассажирских, 1 тыс. грузовых поездов. Ежесуточный пассажиропоток МЖД —более 2 млн человек;
На Ярославском направлении установлен минимальный в стране и Европе интервал движения поездов в часы пик в 2,5 мин.;
МЖД реализует уникальные инфраструктурные проекты — МЦК, МЦД. Хотите быть в курсе самых важных, полезных и интересных новостей? Подписывайтесь!
Фото представлено пресс-службой МЖД, на фото – рязанская станция Дивово.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram