Актриса Наталья Пикула умерла в 51 год после 5 лет борьбы с раком

Актриса Наталья Пикула, скончавшаяся на 52-м году жизни, в последние пять лет боролась с тяжёлой болезнью. Об этом сообщил её друг, сценарист Илья Замешаев в комментарии для aif.ru.

Он уточнил, что последний фильм с участием Пикулы вышел в 2021 году — тогда актриса уже знала о своём диагнозе.

«Онкология. Не менее пяти лет борьбы», — отметил Замешаев.

Смерть Натальи Пикулы утром 18 мая подтвердила её подруга. Дата и место прощания с актрисой пока не объявлены.

Пикула родилась 5 января 1974 года. В 1996 году она окончила Московский институт современного искусства (мастерская И.М. Тарханова).

На экране Наталья дебютировала в начале 1990-х, сыграв медсестру Елену в телесериале «Горячев и другие». Всего Наталья Пикула снялась более чем в 130 фильмах и сериалах, включая «Папины дочки», «Обручальное кольцо», «Кремлёвские курсанты», «Мент в законе», «Чокнутая», «Склифосовский», «След» и другие. В основном она исполняла роли второго плана.