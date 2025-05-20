Актриса Наталья Пикула умерла в 51 год после 5 лет борьбы с раком

Актриса Наталья Пикула, скончавшаяся на 52-м году жизни, в последние пять лет боролась с тяжёлой болезнью. Об этом сообщил её друг, сценарист Илья Замешаев в комментарии для aif.ru.
Он уточнил, что последний фильм с участием Пикулы вышел в 2021 году — тогда актриса уже знала о своём диагнозе.
«Онкология. Не менее пяти лет борьбы», — отметил Замешаев.
Смерть Натальи Пикулы утром 18 мая подтвердила её подруга. Дата и место прощания с актрисой пока не объявлены.
Пикула родилась 5 января 1974 года. В 1996 году она окончила Московский институт современного искусства (мастерская И.М. Тарханова).
На экране Наталья дебютировала в начале 1990-х, сыграв медсестру Елену в телесериале «Горячев и другие». Всего Наталья Пикула снялась более чем в 130 фильмах и сериалах, включая «Папины дочки», «Обручальное кольцо», «Кремлёвские курсанты», «Мент в законе», «Чокнутая», «Склифосовский», «След» и другие. В основном она исполняла роли второго плана.
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