Актриса Любовь Толкалина сообщила об отъезде в Непал

Российская актриса, уроженка Рязанской области Любовь Толкалина рассказала в своём Telegram-канале, что собирается поехать в Непал.
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Ранее стало известно, что актриса попала в больницу.
Российская актриса, уроженка Рязанской области Любовь Толкалина рассказала в своём Telegram-канале, что собирается поехать в Непал.
Ранее стало известно, что актриса попала в больницу.
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