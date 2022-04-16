1.8 C
Рязань
Суббота, 16 апреля, 2022

Актриса Любовь Толкалина сообщила об отъезде в Непал

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Актриса Любовь Толкалина сообщила об отъезде в Непал

Александр Ильин

Российская актриса, уроженка Рязанской области Любовь Толкалина рассказала в своём Telegram-канале, что собирается поехать в Непал.

«Примеряю спальник, собираюсь в Непал. На Эверест», — написала Толкалина 

- Реклама -

Ранее стало известно, что актриса попала в больницу.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ рязанском посёлке Мирный прошёл субботник
Комментарии для сайта Cackle