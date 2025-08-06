Актриса Келли Мак, сыгравшая в сериале «Ходячие мертвецы», умерла в 33 года

Американская актриса Келли Мак, известная по роли в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», умерла на 34-м году жизни. О её кончине сообщила сестра артистки в социальных сетях, пишет «Кино@mail».

Келли Мак скончалась в родном Цинциннати, штат Огайо. По информации The Hollywood Reporter, причиной смерти стала глиома центральной нервной системы — злокачественная опухоль головного мозга.

Актриса родилась в 1992 году. Среди её наиболее известных работ — роли в фильмах «Профиль» (2018), «Выстрел в темноте» (2021) и «Вторжение в эфир» (2021). Также она появлялась в популярных телесериалах «911: Служба спасения» и «Медики Чикаго».

За свою карьеру Келли Мак приняла участие более чем в 30 кинопроектах.