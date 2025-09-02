Вторник, 2 сентября, 2025
Актриса Катерина Шпица пожаловалась на самокатчицу, едва не сбившую её маму

Известная актриса Катерина Шпица высказала своё возмущение поведением самокатчицы, которая на большой скорости чуть не сбила её 69-летнюю маму. Инцидент произошёл 1 сентября 2025 года в 11:38 на улице Черняховского в Москве.

По словам Шпицы, девушка в наушниках, видимо, не заметив пожилую женщину, и, задев её, чудом не сломала ей кости. К счастью, мама успела увернуться, отделавшись лишь лёгким ушибом плеча. Актриса добавила, что самым неприятным в этой ситуации стало то, что виновница даже не принесла извинений и ещё и позировала, когда женщина попыталась её сфотографировать.

Так как мама спешила на приём к врачу, она не стала вызывать ГАИ. Однако, по совету дочери, успела зафиксировать нарушительницу на камеру, чтобы «страна знала своих героев».

Актриса не скрывает своей неприязни к электросамокатам, которые, по её мнению, всё чаще становятся причиной травм. 

«Да провалились бы пропадом эти электросамокаты!» — эмоционально написала Шпица, напомнив, что в некоторых городах этот транспорт уже запрещён.

Шпица считает, что необходимо вводить строгие меры для контроля за передвижением самокатов. Она задаётся вопросом, почему нельзя отслеживать скорость пользователей, и предлагает ввести обязательные права, как на мопеды, чтобы обезопасить пешеходов.

