Актриса из Рязани снимается в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

На прошлой неделе в Москве стартовали съёмки сериала «Постучись в мою дверь» – российской версии турецкого хитового ромкома о флористке и бизнесмене, которые вынуждено изображают пару. Каст проекта создатели держат в строжайшем секрете, в настоящий момент они не разглашают, кто воплотит на экране российского Серкана Болата, а кто сыграет Эду из Москвы.

Однако стало известно, кто сыграет трёх подруг главной героини. Это Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина из Рязани. В турецком сериале у каждой из подруг главной героини была своя функция и сюжетная арка: одна помогает Эде вернуть Серкана, друга эпатирует рокерским стилем, третья – ссорится с Эдой на почве ревности. Однако создатели российской версии не намерены строго придерживаться оригинальной концепции: они обещают зрителям новое и более глубокое развитие второстепенных героев.

– Я посмотрела турецкий сериал взахлёб, просто не могла оторваться, настолько он мне понравился, – признаётся рязанка Юлия Серина. – Мы попытаемся сделать не хуже, и даже лучше! Потому что подходим к этому с душой. Лично я пытаюсь придать персонажу глубины и сделать мою героиню такой, как сама чувствую. У нас был очень непростой кастинг, было ощущение, что снова в театральный поступаю – настолько большой конкурс. Авторы подходят к каждой детали с большим рвением и заботой, а значит, всё будет на высшем уровне. В конце концов все хотят любви! А посмотрев наш сериал, зрители попадут в мир, где ее очень много, вдохновятся и пойдут искать или облагораживаться свою любовь в жизни.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

Ранее 7info публиковал интервью с Юлией Сериной, в котором наша землячка рассказала о съёмках в сериале «Ольга».