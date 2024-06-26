Среда, 26 июня, 2024

Актёры сериала «Бедные смеются, богатые плачут» раскрыли дату начала съёмок второго сезона

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

«УТРО.ТНТ» (16+) продолжает будить зрителей полезными рубриками, интересными новостями и интервью со звёздными гостями. Сегодня, 26 июня в гости к ведущим шоу: Ольге Серябкиной, Лейсан Тугушевой, Максиму Васильчуку и Ариадне Тишовой пришли актёры, исполнившие главные роли в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», Михаил Сотников и Полина Денисова.

Первый сезон мелодрамы о жизни обитателей особняка на Рублевке — хозяев и многочисленной прислуги запомнился зрителям интригами, семейными перипетиями, любовными отношениями, тайнами прошлого, их неожиданными разоблачениями, а также драматическими и комедийными ситуациями. В шоу «УТРО.ТНТ» Полина Денисова, сыгравшая роль горничной Кати, и Михаил Сотников, сыгравший роль сына хозяина дома, рассказали ведущим и зрителями чего стоит ждать от нового сезона.

«Мы начинаем снимать второй сезон 30 июня. Снимаем в июле, поэтому будет очень жарко… Будет много слёз, много любви и радости…», — поделилась Полина Денисова.

«Второй сезон, я вам гарантирую, будет намного интереснее и закрученнее, чем первый» — добавил Михаил Сотников.

Кроме того, ведущая Ольга Серябкина решила узнать у Полины и Михаила легко ли им было изначально вживаться в свои роли.

«На самом деле я родилась в большой семье. У меня три брата, две сестры и я одна из старших, поэтому понимаю, что такое горничная. В детстве уже отработала. Было очень интересно сыграть Катю. Она свободная, классная девчонка и, думаю, во многом она мне близка», — прокомментировала Денисова.

«У меня тоже довольно точное попадание. Мне было комфортно находится в своей роли. Особняка у меня нет, но, в целом, все хорошо», — отметил Сотников.

Актёры сериала «Бедные смеются, богатые плачут» раскрыли дату начала съёмок второго сезона
Фото: ТНТ

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