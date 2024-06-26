Актёры сериала «Бедные смеются, богатые плачут» раскрыли дату начала съёмок второго сезона

«УТРО.ТНТ» (16+) продолжает будить зрителей полезными рубриками, интересными новостями и интервью со звёздными гостями. Сегодня, 26 июня в гости к ведущим шоу: Ольге Серябкиной, Лейсан Тугушевой, Максиму Васильчуку и Ариадне Тишовой пришли актёры, исполнившие главные роли в сериале «Бедные смеются, богатые плачут», Михаил Сотников и Полина Денисова.
Первый сезон мелодрамы о жизни обитателей особняка на Рублевке — хозяев и многочисленной прислуги запомнился зрителям интригами, семейными перипетиями, любовными отношениями, тайнами прошлого, их неожиданными разоблачениями, а также драматическими и комедийными ситуациями. В шоу «УТРО.ТНТ» Полина Денисова, сыгравшая роль горничной Кати, и Михаил Сотников, сыгравший роль сына хозяина дома, рассказали ведущим и зрителями чего стоит ждать от нового сезона.
Кроме того, ведущая Ольга Серябкина решила узнать у Полины и Михаила легко ли им было изначально вживаться в свои роли.