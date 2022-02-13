Актёров вологодских театров принудительно записали в ковид-волонтерство

В Вологде актёры театров пожаловались, что их в добровольно-принудительном порядке записали в волонтёры по борьбе с COVID-19, сообщает издание «В точку».

По словам артистов, руководство поставило их перед фактом, что «бюджетники обязаны стать волонтерами в это непростое время». Сначала их отправили заполнять сертификаты в прививочный пункт, затем — посадили на телефон в Роспотребнадзор, где они должны общаться с больными.

«Во-первых, я не умею разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, которые еще и посылали нас в разные места, так как мы требовали от них личные данные. Кстати, я бы точно так же послала, ведь непонятно, откуда именно мы звоним. Во-вторых, нужно понимать, что именно спрашивать», — рассказала девушка.

Возмещение артистов дошло до предела, когда им объявили о работе в поликлиниках. Они не понимают, как далёкие от медицины люди могут помочь с пациентами.

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Отмечается, что региональный департамент культуры ещё не прокомментировал эту историю.