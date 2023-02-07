Актёра из «Улиц разбитых фонарей» задержали с наркотиками в Москве

Актёра сериалов «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» Радмила Хайрутдинова задержали с наркотиками в Москве. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает Лайф.ру.
При себе у 30-летнего артиста находилось почти 8 граммов запрещённых веществ. Радмила задержали в такси около 4 часов утра 7 февраля на проспекте Мира. Инспекторы, остановившие автомобиль для проверки, заметили, что пассажир сильно нервничает
По информации журналистов, задержанному может грозить до 15 лет колонии.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram