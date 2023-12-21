Четверг, 21 декабря, 2023
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Актёр Сергей Пепеляев умер в 32 года

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Сергей Пепеляев, фото: vk.com/koleso_tlt
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В возрасте 32 лет скоропостижно скончался актёр Сергей Пепеляев. О смерти артиста сообщила пресс-служба Тольяттинского драматического театра «Колесо».

Пепеляев начал работать в театре «Колесо» осенью 2023 года. До этого практически вся творческая жизнь была связана с родной Пермью. Сергей закончил государственный институт культуры, играл в театре «У Моста».

В пресс-служба сообщили о внезапной болезни артиста, помешавшей продолжить репетиции спектакля «Без солнца».

В активе Пепеляева есть единственная работа в кино: в возрасте 20 лет он сыграл школьника Деменева в картине «Географ глобус пропил».

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