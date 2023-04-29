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Суббота, 29 апреля, 2023

Актёр Павел Ртищев скончался на 52-м году жизни

Павел Ртищев, фото: vk.com/nash_teatr
Павел Ртищев, фото: vk.com/nash_teatr

28 апреля скончался артист-вокалист новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Павел Валерьевич Ртищев. Об этом сообщила страница театра ВКонтакте.

Ртищеву был 51 год. Он родился в Казахской ССР в 1972 году. Окончил актёрский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. В новоуральский театр пришёл в 1998 году, работал там до увольнения из-за состояния здоровья.

— Павла Валерьевича любила публика, уважали коллеги, ценили режиссеры-постановщики. Поклонники театра и мастерства артиста приходили на спектакли «на Ртищева», — говорится в сообщении театра.

Прощание с артистом пройдёт 5 мая в похоронном доме на улице Фурманова в Новоуральске. Начало — в 12 часов.

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