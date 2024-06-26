Среда, 26 июня, 2024

Актёр Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО

Автор: 7info

Опубликовано

В зоне проведения специальной военной операции погиб актёр Михаил Пекцоркин. О смерти коллеги сообщили представители Горномарийского драматического театра.

Пекцоркину было 56 лет. Подробности гибели артиста не сообщаются.

Прощание и гражданская панихида состоятся 27 июня в 11.00 часов в ЦНК им. Я.Эшпая.

Михаил с 1994 года служил актёром Горномарийского драматического театра в Козьмодемьянске. Затем работал в Йошкар-Оле в местном Театре оперы и балета им. Сапаева, после чего вернулся в Козьмодемьянск.

Артист исполнял композиции на горномарийском языке, а также каверы на мировые хиты.

Актёр Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО
Михаил Пекцоркин, фото: vk.com/kyrykmaryteatr

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