Актёр Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб актёр Михаил Пекцоркин. О смерти коллеги сообщили представители Горномарийского драматического театра.

Пекцоркину было 56 лет. Подробности гибели артиста не сообщаются.

Прощание и гражданская панихида состоятся 27 июня в 11.00 часов в ЦНК им. Я.Эшпая.

Михаил с 1994 года служил актёром Горномарийского драматического театра в Козьмодемьянске. Затем работал в Йошкар-Оле в местном Театре оперы и балета им. Сапаева, после чего вернулся в Козьмодемьянск.

Артист исполнял композиции на горномарийском языке, а также каверы на мировые хиты.