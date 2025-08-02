Актёр Максим Глотов найден мёртвым в своей квартире в Москве

1 августа в Москве обнаружено тело 60-летнего актёра Максима Глотова. Несколько дней он не выходил на связь — с 27 июля друзья и родственники не могли до него дозвониться. Встревоженные близкие вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь. Актёра нашли мёртвым в его квартире, пишет 5-tv.ru.

Предварительно, причина смерти — не криминальная. По информации источника 360.ru, наиболее вероятной причиной стал сердечный приступ. Окончательные данные даст судебно-медицинская экспертиза.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Учился в Саратовской государственной консерватории, которую окончил в 1992 году (театральный факультет).

Он снимался в проектах: «Содержанки-3», «Раневская», «Душегубы», «Оптимисты», «Форца» и других.

По словам знакомой семьи актёра Елены, родственники из-под Рязани начали волноваться, когда не смогли связаться с Максимом. Они сообщили его матери, которая живёт в Одессе. Когда женщина позвонила на номер сына, трубку взял следователь и сообщил о случившемся.

«Мама позвонила, а ответил следователь. Он ей всё сказал», — рассказала Елена.

Она добавила, что их семьи были близки: отец Елены и отец Максима дружили, и в юности актёр жил у них, когда приехал поступать в театральное училище. Последний раз она видела его в мае — на дне рождения своего брата.