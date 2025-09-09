Вторник, 9 сентября, 2025
Актёр Константин Юшкевич пригласил рязанцев на комедию «У каждого свои недостатки»

Анастасия Мериакри

Российский актёр Константин Юшкевич пригласил рязанцев на искромётную комедию «У каждого свои недостатки» (12+) с блестящим составом звёзд театра и кино.

В главных ролях — любимые артисты: Константин Юшкевич, Валерия Бурдужа, Евгения Дмитриева и Вадим Андреев. Уже 24 сентября на сцене Рязанской филармонии состоится долгожданный гастрольный показ.

Что делать, если вы отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка-подросток и в придачу — папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых? Имея вполне земную работу, Леонард пишет романы, которые никому не интересны. Отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом, и УРА! Произведение признано выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждёт награда! Но что делать? Ведь автор — женщина!

7info разыгрывает 2 билета на спектакль «У каждого свои недостатки». Условия участия вы найдете в группе ВКонтакте.

Итоги розыгрыша подведут 22 сентября. Победителя объявят в течение дня, так что активно следите за новостями.

Для тех, кто не готов полагаться на удачу и точно хочет посетить представление, билеты доступны в кассе.

