Актёр Константин Юшкевич пригласил рязанцев на комедию «У каждого свои недостатки»

Российский актёр Константин Юшкевич пригласил рязанцев на искромётную комедию «У каждого свои недостатки» (12+) с блестящим составом звёзд театра и кино.

В главных ролях — любимые артисты: Константин Юшкевич, Валерия Бурдужа, Евгения Дмитриева и Вадим Андреев. Уже 24 сентября на сцене Рязанской филармонии состоится долгожданный гастрольный показ.

Что делать, если вы отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка-подросток и в придачу — папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых? Имея вполне земную работу, Леонард пишет романы, которые никому не интересны. Отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом, и УРА! Произведение признано выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждёт награда! Но что делать? Ведь автор — женщина!

Для тех, кто не готов полагаться на удачу и точно хочет посетить представление, билеты доступны в кассе.

