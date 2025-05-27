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Скриншот видео: @t.me/shot_shot
Скриншот видео: @t.me/shot_shot
Новости России

Актёр Глеб Калюжный приехал на призывной пункт на чёрном «гелике»

Алексей Самохин

Актёр Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве, чтобы отправиться на срочную службу. Артист приехал на чёрном «гелике», сообщает SHOT.

Глеб рассказал журналистам, что собирается приобрести в армии новые навыки, завести новых друзей. Он также признался, что на него произвели впечатление съёмки в фильме «Малыш» — военной драме о событиях в Мариуполе, где 18-летний аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать.

Также Калюжный поведал, что имеет опыт обращения с оружием.

Провожать новобранца на сборный пункт приехали агент, сестра, тётя и бабушка.

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