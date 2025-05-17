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Новости России

Актёр Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая

Алексей Самохин

Российский актёр и музыкант Глеб Калюжный 27 мая приступит к прохождению срочной службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Григория Сухова.

Сбор назначен на утро понедельника, 27 мая. Калюжный отправится в армию с призывного пункта на улице Угрешской в Москве. Информация о том, в какие войска его направят, пока отсутствует. Актёру предстоит пройти все этапы распределения уже после прибытия на сборный пункт.

Глеб Калюжный известен по ролям в кино и телесериалах. Он снялся более чем в тридцати проектах, включая фильмы «14+», «Блокадный дневник» и «Красный шёлк», а также сериалы «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы». Помимо актёрской деятельности, Калюжный также занимается музыкой.

Осенью этого года в российский прокат выйдет фильм «Первый на Олимпе», где Калюжный исполнил главную роль. Он сыграл советского гребца Юрия Тюкалова — олимпийского чемпиона, который стал первым в истории СССР обладателем золотой медали в академической гребле. Премьера ленты запланирована на 9 октября.

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