Актёр Андрей Ярославцев, озвучивавший Дамблдора и Оптимуса Прайма, умер в 64 года

В воскресенье, 26 декабря. стало известно о смерти актёра Андрея Ярославцева. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко.

Ярославцеву было 64 года, по словам Череватенко, он умер от последствий коронавируса.

Андрей сыграл в нескольких кинофильмах, но известность ему принесла работа по озвучке иностранных картин. Именно его голосом говорили русскоязычных фильмах Оптимус Прайм («Трансформеры»), Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец»).

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Также Ярославцев озвучивал персонажей видеоигр.