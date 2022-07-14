Активисты проверили качество благоустройства парка имени Белякова

Рязанские активисты вместе со специалистами структурных подразделений мэрии проверили качество работ по благоустройству сквера имени Белякова. В осмотре также приняли участия представители подрядной организации.

Группа общественного контроля осмотрела будущие пешеходные дорожки. Благоустройство проводится с учётом сложного состояния грунта. Также соблюдаются сроки и требования технологий проведения работ.

Выявленные недочёты подрядчик обещал устранить. Активисты также отметили, что после завершения первого этапа расчистки и благоустройства общественного пространства, необходимо продолжить работы с аварийными деревьями в глубине парка.

В рамках благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» на территории парка уже установлены 68 опор освещения, смонтированы 21 камера видеонаблюдения, асфальтируются дорожки, проведена санитарная прочистка.