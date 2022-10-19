Среда, 19 октября, 2022
Татьяна Проводина

Активисты провели благотворительную акцию для многодетных матерей и малообеспеченных семей Рязанского региона

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Фото с сайта администрации Рязани

Акция по оказанию помощи многодетным матерям и малообеспеченным семьям Рязани и области прошла на базе ресурсного центра «ДОМ ТОС» при поддержке администрации Рязани. Инициатором выступила АНО Кризисный центр поддержки женщин «Ангел» при содействии Московской благотворительной организации.

Участниками стали 30 семей, где воспитываются 116 детей, в том числе 3 ребёнка с ограниченными возможностями. Рязанским семьям, оказавшимся в зоне социального риска, сотрудники центра передали наборы бытовой химии, товары повседневного спроса и средства гигиены для детей разного возраста.

Подробнее о деятельности Кризисного центра поддержки женщин «Ангел» можно узнать по телефону горячей линии 8 800 700-22-20.

Активисты провели благотворительную акцию для многодетных матерей и малообеспеченных семей Рязанского региона
Активисты провели благотворительную акцию для многодетных матерей и малообеспеченных семей Рязанского региона
Активисты провели благотворительную акцию для многодетных матерей и малообеспеченных семей Рязанского региона

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