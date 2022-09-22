Активисты ОНФ выявили недочёты на недавно отремонтированных дорогах Рязани

Активисты рязанского отделения ОНФ провели в областном центре мониторинг недавно отремонтированных дорог. Они осмотрел дороги на улицах Гоголя, Шевченко, татарской.

На улице Гоголя, отремонтированной в 2021 году, активист Илья Крюков обнаружил массу недочетов: разрушение дорожного полотна, отсутствие парковочного пространства возле установленного дорожного знака «Парковка», отсутствие бордюра с одной из сторон участка дороги, огромную кучу из кусков асфальта, снятого год назад, и не вывезенного подрядчиком.

— Не ожидали, честно говоря, увидеть такое количество нарушений после проведенных ремонтов. На улице Шевченко канализационные люки на проезжей части установлены с явными нарушениями. По ГОСТам они должны монтироваться на одном уровне с дорожным покрытием, а мы зафиксировали снижение уровня на 10 см. На улице Татарской так разрушился бордюр на одной из сторон дороги, словно его устанавливали 20 лет назад. А ведь все эти участки «свежие», им нет и года, — прокомментировал результаты мониторинга член регионального исполкома Народного Фронта в Рязанской области Илья Крюков.

По результатам мониторинга были направлены обращения в Министерство транспорта Рязанской области с просьбой об устранении выявленных недочетов. Кроме того, мы рекомендовали чиновникам внести изменения в правила приемки дорожных работ. Например, включить в состав приемной комиссии независимых экспертов. По мнению экспертов Народного фронта, те участки дорог, на которых они побывали, изобилуют настолько явными нарушениями технологий производства, не заместить которые невозможно. Наши фото и видео тому подтверждение.

— Мы продолжим напоминать представителям власти о том, что стоит проводить жесткий контроль качества выполненных работ. Мало выделить средства на ремонт и строительство дорог. Важно, чтобы после ремонта наши дороги служили нам не год или два, а столько, сколько предусмотрено нормативными требованиями, — высказал свою позицию Илья Крюков.

Мы продолжим дорожный мониторинг и на других улицах города, тем более, что этим летом в Рязани проводились масштабные ремонты на многих улицах и проездах.