Активисты ОНФ требуют устранить недостатки реконструкции корпуса Торговых рядов в Касимове

Рязанское активисты ОНФ призывают ответственные ведомства в кратчайшие сроки устранить недостатки реконструкции корпуса Торговых рядов в Касимове.

Эксперты Народного фронта в Рязанской области провели очередную инспекцию реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Три корпуса торговых рядов ХIХ века» в городе Касимове. Член Центрального штаба движения, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы и Герой России Андрей Красов принял участие в выездном совещании с представителями Министерства культуры РФ, городскими властями, подрядной организацией, контролирующими органами, которое состоялось в Касимове 12 января 2022 года.

Торговые ряды на Соборной площади Касимова были построены в середине XIX века на средства местного купечества. В 2018 г. подрядная организация в рамках государственного контракта на 52,9 млн руб. должна была провести работы по реставрации кирпичной кладки, кровли, чердачного перекрытия, полов галереи, колонн первого корпуса Торговых рядов. В итоге была демонтирована кровля, но спустя некоторое время работы прекратились, в результате чего корпус зимовал без крыши. Многочисленные осадки попадали внутрь здания, был нанесен материальный ущерб. Здание находилось на грани разрушения.

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После обращений регионального отделения ОНФ и депутатских запросов, направленных Андреем Красовым, Минкульт расторг договор с подрядной организацией, была проведена претензионная работа для компенсации нанесенного ущерба. Позже была определена новая подрядная организация, которая и приступила к исполнению контракта.

12 января 2022 представители ОНФ приняли участие в выездной комиссии с участием федерального подрядчика, касимовской городской администрацией, представителями инспекции по охране памятников в Рязанской области. В ходе выезды был зафиксирован ряд недостатков в работе подрядной организации.

По факту, работы должны были завершиться в октябре 2021 года, однако до сих пор имеются проблемы с отоплением здания, с фасада отваливается краска и штукатурка, сырые стены в подвальном помещении, там даже часть штукатурки отвалилась. Все эти недоделки подрядчик должен устранить. Окончательная приемка здания должна состояться в феврале.

— Недоделок еще много и безусловно они должны быть устранены. Это ответственность подрядной организации. Администрации Касимова совместно с региональными властями следует держать вопрос на контроле. Необходимо сделать все возможное, чтобы корпус уже в этом году был введен в эксплуатацию и стал доступен для посещения жителями и гостями города, — подвел итоги инспекции Андрей Красов.

В ходе совещания член Центрального штаба ОНФ также предложил уже сейчас начать работу по подготовке к реставрации следующего, второго корпуса Торговых рядов, который предполагается отдать под хранение музейных экспонатов.

— Предлагаю специалистам инспекции по охране памятников, администрации города, сотрудникам федерального министерства культуры начать подготовку документов для подачи в федеральную программу плана реконструкции второго корпуса. Сделать это надо уже с учетом имеющегося опыта и ошибок, которые совершили во время реконструкции первого. Останавливать процесс нельзя, необходимо реставрировать все корпуса. Торговые ряды — наша историческая память и мы должны восстановить эти уникальные объекты в Касимове» – заявил Красов.

После совещания чиновники региональных ведомств и федерального министерства культуры провели дополнительную консультацию по этому вопросу. Андрей Красов подготовил и направил необходимые запросы по поводу реконструкции второго корпуса в Министерство Культуры РФ.