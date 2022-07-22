Активисты ОНФ потребовали ускорить в Тюково строительство ФАПа взамен сгоревшего

Активисты рязанского отделения ОНФ требуют ускорить строительство ФАПа взамен сгоревшего в селе Тюково Клепиковского района. Несмотря на письменные и устные обещания чиновников, ситуация с объектом не решается.

Медицинские услуги в селе Тюково получают сотни человек, среди них — жители окрестных сёл. Прежнее здание ФАПа сильно повреждено огнём больше года назад. Сейчас приём пациентов ведётся в здании местной администрации, которое не приспособлено для качественной работы медиков.

Чиновники не смогли оперативно изыскать средства, но пообещали, что в 2022 году оно появится. Соответствующие гарантии прозвучали от экс-губернатора Николая Любимова. Пункт о восстановлении медицинского учреждения был включен в общественные предложения Народного фронта, которые по итогам года традиционно направляются в адрес главы региона.

— Решение проблемы, которая очень сильно волнует жителей Тюкова и окрестных сёл, постоянно откладывается. Поскольку речь идёт о модульной конструкции, помимо прочего надо планировать средства и на её подключение к инженерным коммуникациям. Нам по-прежнему не называют четкие сроки и, мы всерьёз опасаемся, что получим новые объяснения о том, почему вопрос решить нельзя, вместо конкретных действий, которые ждут люди, — рассказал сопредседатель регионального штрафа ОНФ, депутат Госдумы РФ, Герой России Андрей Красов.

В региональном отделении ОНФ надеются, что изменения в команде правительства Рязанской области помогут решить проблему. Они просят взять под контролю ситуацию со строительством нового ФАПа и.о. главы Минздрава региона Владимира Хоминца.