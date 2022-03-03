0.4 C
Рязань
Четверг, 3 марта, 2022

Активисты начали собирать подписи в прокуратуру из-за выбросов в Рязани 

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Активисты начали собирать подписи в прокуратуру из-за выбросов в Рязани 

Александр Ильин

Рязанская общественная организация «Дышим чистым» начала собирать подписи в адрес прокуратуры из-за превышений ПДК вредных веществ в воздухе в феврале 2022 года. Пост об этом появился в соцсетях. 

- Реклама -

Как сообщают общественники, ссылаясь на данные Гидромета, 3 февраля в Приокском районе зафиксировали превышение 1,4 ПДК по фенолу, в Канищево – 3,7 ПДК сероводорода, в Дашково-Песочне — 2 ПДК сероводорода, оксида азота.

Указанные факты были установлены системой мониторинга на постах Гидромета и Минприроды. Они послужили основанием для написания жалоб в прокуратуру и Роспотребнадзор. 

Сбор подписей проводят до 7 марта.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСуд оштрафовал рязанку за антивоенное шествие
Комментарии для сайта Cackle
spot_img