Активисты начали собирать подписи в прокуратуру из-за выбросов в Рязани 

Рязанская общественная организация «Дышим чистым» начала собирать подписи в адрес прокуратуры из-за превышений ПДК вредных веществ в воздухе в феврале 2022 года. Пост об этом появился в соцсетях.

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Как сообщают общественники, ссылаясь на данные Гидромета, 3 февраля в Приокском районе зафиксировали превышение 1,4 ПДК по фенолу, в Канищево – 3,7 ПДК сероводорода, в Дашково-Песочне — 2 ПДК сероводорода, оксида азота.

Указанные факты были установлены системой мониторинга на постах Гидромета и Минприроды. Они послужили основанием для написания жалоб в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Сбор подписей проводят до 7 марта.