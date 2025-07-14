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Экономика и бизнес

Активисты Движения Первых выиграли 5 млн рублей на развитие первичных отделений в Рязанском регионе

Анастасия Мериакри
рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay

Рязанские активисты и наставники стали победителями второго сезона Всероссийского конкурса первичных отделений Движения Первых, реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс первичных отделений Движения Первых направлен на поддержку молодежных инициатив. От Рязанской области в нем участвовало 223 команды, в составе которых дети, их родители и наставники. В рамках конкурса в течение полугода они участвовали в социально значимой деятельности и выполняли различные задания. Среди победителей и призеров – 61 первичное отделение нашего региона, в том числе Назаровской школы Чучковского района, Михайловской школы № 1, Студенковской школы Александро-Невского района, Ряжской школы № 3 и другие. Также отмечены несколько первичных отделений в детских садах, колледжах и в вузе – РГУ имени С.А. Есенина. Всего в Рязанском регионе 492 первичных отделения Движения Первых.

В общей сложности представители Рязанского региона выиграли 5 млн рублей на развитие первичных отделений. Остальные участники конкурса, успешно выполнившие задания и дошедшие до финала, получат уникальный курс Junior-разработчика от онлайн-школы программирования «Алгоритмика».

Герой России, участник программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов подчеркнул, что за два года конкурс положительно повлиял на развитие таких сообществ по всей стране. «Последние социологические исследования показывают рост активности первичных отделений. К примеру, более 70% опрошенных подростков отмечают увеличение количества участников мероприятий. Во многом это результат именно конкурса первичных отделений. Важно, что сохранилась тенденция по включению первичных отделений из малых населенных пунктов: в 2025 году более 56% участников – команды из сел, деревень, поселков, аулов, хуторов, станиц. Конкурс первичных отделений – отличная возможность поддержать регулярную полезную деятельность ребят даже в самом удаленном уголке страны».

В начале учебного года 2025-2026 гг. планируется старт нового сезона проекта.

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