Активисты Движения Первых принимают участие в акции «Российский детский Дед Мороз»

В рамках акции школьники и студенты поздравляют с Новым годом всех, кто в период грядущих праздников будет находиться на своих рабочих местах. Акция проводится в регионе уже второй год подряд, в прошлом году к ней присоединились сотни неравнодушных рязанцев.

Прежде чем поздравлять сотрудников, своими руками ребята готовят подарки и создают новогодние открытки, в которых пишут слова благодарности. В Рязанской области, как и по всей стране, акция стартовала 15 декабря, поздравительные десанты побывали уже в Областной клинической больнице, Рязанской нефтеперерабатывающей компании и районных медицинских центрах.

«Эта добрая новогодняя акция направлена прежде всего на популяризацию социально-значимых специальностей, представители которых, несмотря на новогодние праздники, будут исполнять свой профессиональный долг» — делится председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области Татьяна Косачева.

Свои поздравления, а также процесс подготовки, юные Деды Морозы и Снегурочки публикуют в социальных сетях с официальными хештегами #РоссийскийДетскийДедМороз и #ДвижениеПервых #ДвижениеПервых62.

Акция продлится до 13 января, за это время активисты Движения Первых поздравят сотрудников врачей, полицейский, пожарных, сотрудников торговли, досуговых учреждений и других. Присоединиться к акции может любой желающий.