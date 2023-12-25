Понедельник, 25 декабря, 2023
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Активисты Движения Первых принимают участие в акции «Российский детский Дед Мороз»

7info
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В рамках акции школьники и студенты поздравляют с Новым годом всех, кто в период грядущих праздников будет находиться на своих рабочих местах. Акция проводится в регионе уже второй год подряд, в прошлом году к ней присоединились сотни неравнодушных рязанцев.

Прежде чем поздравлять сотрудников, своими руками ребята готовят подарки и создают новогодние открытки, в которых пишут слова благодарности. В Рязанской области, как и по всей стране, акция стартовала 15 декабря, поздравительные десанты побывали уже в Областной клинической больнице, Рязанской нефтеперерабатывающей компании и районных медицинских центрах.

«Эта добрая новогодняя акция направлена прежде всего на популяризацию социально-значимых специальностей, представители которых, несмотря на новогодние праздники, будут исполнять свой профессиональный долг» — делится председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области Татьяна Косачева.  

Свои поздравления, а также процесс подготовки, юные Деды Морозы и Снегурочки публикуют в социальных сетях с официальными хештегами #РоссийскийДетскийДедМороз и #ДвижениеПервых #ДвижениеПервых62.

Акция продлится до 13 января, за это время активисты Движения Первых поздравят сотрудников врачей, полицейский, пожарных, сотрудников торговли, досуговых учреждений и других. Присоединиться к акции может любой желающий.

Активисты Движения Первых принимают участие в акции «Российский детский Дед Мороз»
Активисты Движения Первых принимают участие в акции «Российский детский Дед Мороз»
Активисты Движения Первых принимают участие в акции «Российский детский Дед Мороз»
Активисты Движения Первых принимают участие в акции «Российский детский Дед Мороз»

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