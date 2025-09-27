Актеры рязанского театра сыграли свадьбу в стиле «Властелина колец»

Актеры рязанского театра «Переход» сыграли свадьбу в стиле «Властелина колец». Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Виктория и Андрей сыграли свадьбу в конноспортивном клубе «История». Тонкий аромат сена в воздухе, звуки копыт по песку, величественные и спокойные лошади — всё здесь будто создано для особенного момента. Элегантно, легко, благородно — как сама любовь.

Обменяться обручальными кольцами Всевластья актеры решили в стиле героев любимого произведения «Властелин колец». Заветный символ любви молодоженам вынес Фродо Бэггинс.

Актеры театра «Переход» — студенты Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Многие из них после окончания вуза не могут бросить любимое дело и продолжают выступать на сцене студенческого театра.

Сыграть свадьбу в красивых, необычных, вдохновляющих локациях родного города можно благодаря проекту «Новые места для счастья». Сказать искреннее «Да» можно там, где отзывается сердце.

Напомним, в Рязани расширили список мест для регистрации брака в торжественной обстановке. Теперь молодожены могут провести свадебные церемонии не только в залах Дворца торжеств, но и в учреждениях культуры, на спортивных площадках и городских локациях.