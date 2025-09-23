Исполнительные производства в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), были закрыты. Это произошло после того, как он полностью погасил имеющуюся задолженность, что подтверждается судебными материалами, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности Смольянинова превышала 275 тысяч рублей. Было открыто 44 исполнительных производства, которые, в основном, касались неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения и исполнительных сборов.

Среди долгов актера-иноагента числились: неоплаченные штрафы ГАИ и за парковку на сумму более 58 тысяч рублей, штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ, невыплаченный кредит на 101 тысячу рублей.

В банке исполнительных производств в отношении Смольянинова сейчас ничего не значится.

В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Артура Смольянинова. Его обвиняют по двум статьям УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Дело было возбуждено в январе 2023 года.

После начала специальной военной операции актер уехал из России. Он публично критиковал власти, заявил о готовности воевать на стороне Украины и выразил согласие с возможностью ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом и объявлен в международный розыск.

Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.