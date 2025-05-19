Актер Рязанского театра драмы стал лауреатом премии «Актер России». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
По итогам XVIII Межрегионального театрального фестиваля имени Н. Х. Рыбакова, завершившегося в Тамбове, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов стал лауреатом премии «Актёр России». Награду он получил за роль Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» (16+).
Поздравляем Юрия Борисова с заслуженной наградой.
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