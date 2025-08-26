Российский актёр театра, кино и телевидения Алексей Аптовцев скончался 25 августа, не дожив всего неделю до своего 50-летнего юбилея. Об этом пишет «Российская газета».
Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в Москве. В 1998 году он окончил Театральное училище имени Щукина, после чего работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ».
За свою карьеру он снялся в десятках проектов. Российским зрителям он особенно запомнился по ролям в популярных сериалах, таких как «Солдаты», «Студенты», «Кремлёвские курсанты», «Склифосовский» и «Учитель в законе».
Последняя его работа — роль в прошлогоднем фантастическом драмеди «Дублёр».
Причиной смерти 49-летнего актера стала онкология. Об этом, ссылаясь на окружение артиста, пишет aif.ru.