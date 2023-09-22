Артист Александр Килин, осужденный за убийство 19-летний студентки, оказался в зоне проведения спецоперации, пишет E1.RU.

По предварительным данным, артист отправился туда добровольцем и сейчас лежит с ранением в госпитале. У него лопнули обе перепонки и почти пропал слух.

Восемь лет назад Килина приговорили к 18 годам лишения свободы за расправу над девушкой, которая училась в Высшей школы экономики. По данным следствия, злоумышленник изнасиловал и убил жертву, двенадцать раз ударив ее по голове камнем. При этом мужчина отрицал свою вину.

С 2015 года он находился в исправительной колонии № 1 города Соликамска.

Килин сыграл в таких популярных проектах, как сериал «Реальные пацаны» и фильм «Географ глобус пропил».