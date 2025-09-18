Актер Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Актёр Театра имени Ленсовета Илья Дель, по предварительным данным, выпал из окна и получил перелом позвоночника. Об этом 78.ru рассказала художественный руководитель театра Лариса Луппиан.

Инцидент произошел в квартире его возлюбленной, актрисы Александры Дроздовой. По словам Луппиан, в момент случившегося Дель был пьян. Художественный руководитель не уточнила, что именно произошло, заявив, что «то ли вывалился из окна, то ли его выбросили».

— Вот это русское пьянство. К сожалению, его не миновала такая страшная болезнь, — сказала она.

Биография актера

Илья Дель родился 3 апреля 1985 года в Липецке. С детства играл в постановках своего отца в Молодёжном театре «Предел» в Рязанской области. Учился в РАТИ и СПбГАТИ, который окончил в 2007 году. Он служил в Театре Европы, театре «На Литейном» и Александринском театре. С 2022 года Дель является актёром Театра имени Ленсовета. Он известен ролями в спектаклях «Дон Кихот», «Смерть коммивояжёра» и «Тартюф».

Ранее, 12 апреля, актриса Александра Дроздова ударила Деля ножом в грудь. Ему сделали операцию и провели реабилитацию. В отношении Дроздовой было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Изменения в афише

В связи с травмой Ильи Деля Театр имени Ленсовета изменил афишу. Так, 20 сентября вместо спектакля «Воскресение» состоится «Ревизор». Билеты остаются действительными, либо их можно вернуть до 25 сентября. Также 24 сентября на Малой сцене вместо «Академии смеха» покажут «Морфий». Билеты можно сдать до 29 сентября.

