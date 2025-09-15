Актер Дмитрий Лагачев умер от инфаркта: его коллеги не верят в случившееся

Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев скоропостижно скончался 13 сентября от инфаркта. Ему было 56 лет. О его внезапной смерти рассказала изданию aif.ru его коллега Алена Францукова.

По словам Француковой, еще вечером накануне трагедии Лагачев прекрасно себя чувствовал.

«Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало», — поделилась она. Врачи не успели спасти артиста.

Дмитрий Лагачев был не только актером театра и кино, но и преподавателем кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Он много времени уделял работе, помогал своим студентам и выпускникам.

Артист известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Морские дьяволы», а также в фильме «Гарпастум». Он также занимался дубляжом, подарив свой голос персонажам многих мультфильмов.