Акцию протеста с требованием увеличить число избирательных участков в России провели граждане Молдовы, проживающие в Рязани

Граждане Молдовы, проживающие в Рязанской области, провели акцию протеста с требованием увеличить число избирательных участков в России. Об этом сообщается в сюжете ТКР.

Участники акции в Рязани возложили цветы к мемориалу павшим героям и отметили, что не хотят, чтобы подвиги их дедов-участников Великой Отечественной войны были обесценены сегодняшним безразличием властей.

Граждане Молдовы, проживающие в Рязанской области, борются за свое конституционное право — право голоса на предстоящих выборах на Родине.

«Дайте людям возможность проголосовать. Все хотят голосовать, потому что мы переживаем за свою страну. Прислушайтесь к нашему мнению, мы такие же граждане Молдовы», — говорит участница протеста Ольга Мельникова.

Власти Молдовы снова, как и на прошлых выборах президента республики, отказываются открывать большее количество избирательных участков в России, где проживают почти полмиллиона молдован. Вместо обещанных пяти на территории РФ снова только два пункта для голосования, и оба в Москве.

Чтобы добиться справедливости, молдавская диаспора создала петицию с более чем 85 тысячами подписей. Их требования — открыть избирательные участки еще как минимум в 16 городах России.

В Рязанской области проживает примерно полторы тысячи молдован. Журналисты отметили, что в прошлом году на избирательные участки от Рязанской области смогли попасть только 456 граждан, и то только на второй тур голосования. Они простояли в огромной очереди, но отдать свой голос так и не смогли — закончились бюллетени.