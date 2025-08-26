Вторник, 26 августа, 2025
12.2 C
Рязань
Общество

Акцию протеста с требованием увеличить число избирательных участков в России провели граждане Молдовы, проживающие в Рязани

Анастасия Мериакри

Граждане Молдовы, проживающие в Рязанской области, провели акцию протеста с требованием увеличить число избирательных участков в России. Об этом сообщается в сюжете ТКР.

Участники акции в Рязани возложили цветы к мемориалу павшим героям и отметили, что не хотят, чтобы подвиги их дедов-участников Великой Отечественной войны были обесценены сегодняшним безразличием властей.

Граждане Молдовы, проживающие в Рязанской области, борются за свое конституционное право — право голоса на предстоящих выборах на Родине.

«Дайте людям возможность проголосовать. Все хотят голосовать, потому что мы переживаем за свою страну. Прислушайтесь к нашему мнению, мы такие же граждане Молдовы», — говорит участница протеста Ольга Мельникова.

Власти Молдовы снова, как и на прошлых выборах президента республики, отказываются открывать большее количество избирательных участков в России, где проживают почти полмиллиона молдован. Вместо обещанных пяти на территории РФ снова только два пункта для голосования, и оба в Москве.

Чтобы добиться справедливости, молдавская диаспора создала петицию с более чем 85 тысячами подписей. Их требования — открыть избирательные участки еще как минимум в 16 городах России.

В Рязанской области проживает примерно полторы тысячи молдован. Журналисты отметили, что в прошлом году на избирательные участки от Рязанской области смогли попасть только 456 граждан, и то только на второй тур голосования. Они простояли в огромной очереди, но отдать свой голос так и не смогли — закончились бюллетени.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Общество

15 пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе выписаны из стационаров

В списках погибших — 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах проходят лечение 25 человек.
Культура и события

«Битва поэтов» между молодыми поэтами состоится в Рязани

Литературное состязание пройдет в три тура. В первом авторы прочитают любые стихотворения собственного сочинения, во втором – на заданную заранее тему. Третий тур – финальный экспромт.
Общество

В Рязани открылась ярмарка в честь Дня города

Свою продукцию представили фермеры, мастера и ремесленники из Рязани, а также Шиловского, Кадомского, Скопинского, Сапожковского и Рыбновского районов.
Общество

В Шацком и Клепиковском районах назначили новых прокуроров

На должность прокурора Шацкого района Рязанской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Лахтиков. На должность прокурора Клепиковского района Рязанской области назначен советник юстиции Алексей Васильев.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП в центре Рязани, в котором пострадал мотоциклист

В результате ДТП мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Общество

Свадьба-перфоманс состоится на фестивале КВН «Поющий Косопуз» в День города

Две пары, сотни зрителей, лучшие юмористы и официальная церемония бракосочетания. В ролях регистраторов – столичные КВН-щики и, конечно, директор ГБУ «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова.
Экономика и бизнес

В Рязанском медколледже запустили спецкурс при поддержке Корпорации развития «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

18 абитуриентов подписали договоры на внебюджетное обучение 26 августа. Программа включает теоретическую подготовку и практические занятия на базе «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».
Транспорт и дороги

Движение по улице Коломенской в Рязани закроют до 11 сентября

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.