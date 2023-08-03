Четверг, 3 августа, 2023
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Айтишники без высшего образования смогут получить отсрочку от армии

7info

Минцифры РФ обратилось в правительство с инициативой предоставлять отстрочку от армии сотрудникам IT-компаний со средним профильным образованием, пишут «Известия».

Сейчас получить отсрочку могут айтишники с высшим образованием, список предлагается расширить. Представители отрасли подтвердили изданию, что число квалифицированных специалистов без ВО выросло.

Минцифры готово разработать поправки в закон, которые дадут отсрочку от армии IT-специалистам со средним образованием. Соответствующий запрос направлен вице-премьеру Денису Мантурову.

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