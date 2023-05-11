Аист с травмой лапы из Сапожка нашёл новый дом

Аист, прилетевший в Сапожок с травмированной лапой в конце апреля, нашёл новый дом. Об этом пишет издательство «Пресса».
Местные жители восприняли появление аиста как добрый знак и не остались равнодушными к птице с отсутствующей левой лапой. На сообщение в службу ЕДДС отреагировала администрация района – аиста забрали на ветеринарную станцию, где он находился, пока шли переговоры с заповедниками о его дальнейшей судьбе. Ветеринарные врачи заботились о птице, жители посёлка также интересовались его состоянием.
Аист поселится в рязанском центре реинтродукции «Дом белого аиста», – сообщил руководитель сапожковской ветеринарной станции Олег Медведев.
Жительница Сапожка Ирина Киселева отметила, что аист обрёл новый дом благодаря небезразличию сапожковцев и вниманию сотрудников районной ветстанции.
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