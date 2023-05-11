Четверг, 11 мая, 2023

Аист с травмой лапы из Сапожка нашёл новый дом

Татьяна Проводина
Фото и видео от очевидцев, издательство "Пресса"

Аист, прилетевший в Сапожок с травмированной лапой в конце апреля, нашёл новый дом. Об этом пишет издательство «Пресса».

Местные жители восприняли появление аиста как добрый знак и не остались равнодушными к птице с отсутствующей левой лапой. На сообщение в службу ЕДДС отреагировала администрация района – аиста забрали на ветеринарную станцию, где он находился, пока шли переговоры с заповедниками о его дальнейшей судьбе. Ветеринарные врачи заботились о птице, жители посёлка также интересовались его состоянием.

Аист поселится в рязанском центре реинтродукции «Дом белого аиста», – сообщил руководитель сапожковской ветеринарной станции Олег Медведев.

Олег Медведев: «Вчера наш гость отправился в Реабилитационный центр и приют для птиц «Орнитарий» в Сокольниках. Там проведут необходимые исследования, подлечат птицу, возможно, даже поставят протез лапы. Потом он уже поедет в свой новый «Дом белого аиста»

Жительница Сапожка Ирина Киселева отметила, что аист обрёл новый дом благодаря небезразличию сапожковцев и вниманию сотрудников районной ветстанции.

Ирина Киселева: «Как же приятно осознавать, что ему теперь ничего не грозит и он будет в надёжных руках!»

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