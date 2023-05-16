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«АиФ» приглашает художников поучаствовать в конкурсе агитационных плакатов

Татьяна Проводина

Издательский дом «Аргументы и факты» приглашает мастеров изобразительного искусства – от начинающих до уже состоявшихся художников – принять участие в конкурсе агитационных плакатов «Мы вместе! Россия и Донбасс».

Конкурс проходит в рамках проекта «Война и мир языком плаката». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Лучшие работы, отобранные в ходе народного голосования и экспертным советом «АиФ», летом-осенью 2023 года войдут в выставочные экспозиции в городах-участниках проекта. Победители в пяти номинациях будут объявлены в конце сентября.

Номинации конкурса:

«Своих не бросаем» — плакаты на тему сбора и доставки гуманитарной помощи, приёма и адаптации беженцев, различных специальных мер, направленных на улучшение жизни людей, как приехавших в РФ в период специальной военной операции, так и проживающих сейчас в ЛНР, ДНР и в других новых субъектах РФ.

«Я еду на Донбасс» — плакаты, привлекающие в освобожденные территории волонтеров, врачей, учителей, работников культуры и науки, строителей и других необходимых там специалистов.

«Культурный фронт» — плакаты, продвигающие творчество поэтов, музыкантов, писателей, художников Донбасса, людей других творческих профессий, выбравших темой Донбасс и всё, что с ним связано.

«Мы вместе!» — плакаты, показывающие историческую, социальную, культурную общность граждан всех регионов России, в том числе новых, интернациональную дружбу и взаимопомощь всех народов, участвующих в освобождении Донбасса и налаживании там мирной жизни.

«Будущее Донбасса» — плакаты, призывающие к восстановлению экономики всех городов и сел, прошедших через горнило военных действий, к решению социальных и экологических задач, к налаживанию нормальной жизни.

Работы принимаются в электронном виде по адресу plakat собачка aif.ru. Подробности – на сайте.

Возрастное ограничение 12+

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