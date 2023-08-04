«АиФ» организовал проект к 95-летию поэта Андрея Дементьева

Творчество поэта поможет понять ценность традиционных для нашей страны духовно-нравственных ориентиров.

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева. В честь этого события издательский дом «Аргументы и факты» организовал культурно-просветительский проект «Всё начинается с любви».

Пронзительная лирика

Андрея Дементьева называли по-разному – кто-то именовал последним романтиком ушедшего века, кто-то сравнивал с Пушкиным. Его пронзительная лирика задевала струны любой души. Даже в эпоху жёсткого прагматизма поэт умел затронуть струнки человеческого сердца.

На счету поэта Дементьева 50 изданных книг, некоторые из которых переиздавались по 15-17 раз и переведены на ряд иностранных языков. Диапазон его творчества огромен — от новелл до текстов широко известных песен, которые пела и поёт вся страна: «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Яблоки на снегу».

Новый проект «АиФ» ориентирован в первую очередь на молодежь — это рассказ о любви к своей стране, малой родине через стихи и мысли.

Дементьев считал, что технический прогресс не должен мешать духовному развитию. В проекте «АиФ» немалую роль играют возможности технического прогресса — они помогут донести наследие известного поэта до самых разных категорий читателей.

Культура и просвещение

Мультимедийная часть проекта буде включать в себя виртуальный музей поэта, а также виртуальную 3D-экскурсию по Дому поэзии Дементьева в Твери. Еще одна задумка – онлайн-марафон стихов «нового Пушкина» в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

А конкурс стихов о любви среди молодых поэтов поможет открыть новые таланты. Завершится этот культурно-просветительский проект концертом к 95-летию поэта в Государственном Кремлёвском дворце. Участие в концерте примут известные артисты и поэты.

Творчество Андрея Дементьева поможет представителям подрастающего поколения понять ценность традиционных для нашей страны духовно-нравственных ориентиров.

У «АиФ» особое отношение к поэту, ведь он долгие годы был другом и колумнистом нашей газеты, участвовал в наших юбилейных концертах в Кремле. И сейчас, в год его 95-летия, мы хотим в память о выдающемся поэте и патриоте рассказать о его творчестве. Проект активно поддержала вдова поэта Анна Пугач, которая бережно хранит поэтическое наследие поэта и память о нём для потомков и последователей.

Возрастное ограничение 6+

Фотография для публикации представлена редакцией «АиФ»