Слова агронома Василия Яковлева передают «Аргументы и Факты».
Самым простым и доступным способом, по мнению специалиста, является борьба с местами размножения комаров – это бочки и другая тара с водой, декоративные пруды, то есть все места со стоячей водой. Агроном рекомендует накрывать их крышками или пленкой, чтобы не допустить размножения насекомых.
Еще одним эффективным способом является посадка растений, а именно мяты, полыни, лаванды, гвоздики, а также хвойных деревьев и кустарников, так как комары не переносят резкие запахи.
Также, по словам Василия Яковлева, в борьбе с комарами могут помочь электромагнитные и ультразвуковые приборы, площадь воздействия которых достигает 50 квадратных метров.
А вот обработка участка химическими препаратами является хоть и надежным, но токсичным методом избавления от назойливых насекомых, поэтому, отмечает специалист, такой процесс нужно доверять только профессионалам.
Агроном рассказал, как избавиться от комаров на дачном участке
Слова агронома Василия Яковлева передают «Аргументы и Факты».
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