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Изображение от freepik
Новости России

Агрессивный медведь порвал мужчину в Подмосковье

Алексей Самохин

В Шаховском районе Московской области медведь напал на мужчину, находившегося на делянке в лесу. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в четырех километрах от деревни Соколово.

«29-летний Сергей Щ. встретил в лесу медведя, который набросился на него и нанес несколько ударов. У пострадавшего серьезные раны головы и груди, сломано левое плечо», — рассказал источник телеканала.

Мужчину оперативно доставили в деревню Еремеево, после чего перевезли в Красногорскую больницу.

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Обстоятельства происшествия выясняются.

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